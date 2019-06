Ventura sulla Nazionale: «Mancini ha trovato terreno fertile su cui lavorare»

L’ex ct dell’Italia, Giampiero Ventura, è tornato a parlare della Nazionale di Roberto Mancini. Le sue dichiarazioni

Torna a parlare Gian Piero Ventura. L’ex ct azzurro, intervenuto ai microfoni di Rai Sport ha parlato della Nazionale italiana e del cammino intrapreso da Roberto Mancini e dal suo staff. Di seguito le sue dichiarazioni.

QUALITA’ – «L’Italia di Mancini? C’è grande entusiasmo attorno alla squadra. Personalmente condivido pienamente la strada intrapresa. In questo senso, Mancini ha trovato terreno fertile per lavorare. Apprezzo il sistema Italia attuale, si punta più sulla qualità che sul fattore fisico. Ad esempio Kean, Donnarumma e Barella hanno iniziato dall’Under 15 e ora sono in Nazionale maggiore, ci sono tutte le premesse per fare bene in futuro».