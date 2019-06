Ventura Salernitana, l’esperto tecnico riparte dalla Serie B per lasciarsi alle spalle le ultime due esperienze

Un passo indietro per ripartire. Dalla Serie A alla Serie B. Per scrollarsi di dosso le sensazioni negative delle ultime due esperienze – non potrebbe essere altrimenti – e tornare a guidare una squadra dall’amata panchina. Giampiero Ventura è ufficialmente il nuovo tecnico della Salernitana.

Dopo l’esperienza al Chievo che ha fatto tanto discutere, un punto in quattro gare e le immediate dimissioni. Dopo, soprattutto, la fallimentare qualificazione ai Mondiali con l’Italia che ha estromesso gli azzurri dalla rassegna iridata per la prima volta da sessant’anni. Ora un passo indietro. Per ripartire e dimenticare.