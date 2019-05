Ventura torna ad allenare? Lotito sta pensando a lui per la panchina: l’ex ct della Nazionale può tornare in attività dopo la parentesi al Chievo

Dopo la disastrosa avventura da ct della Nazionale e l’altrettanto negativa parentesi al Chievo Verona, Gian Piero Ventura potrebbe ricominciare dalla Serie B.

Come riportato da Sportmediaset il tecnico è in cima ai pensieri di Claudio Lotito che vorrebbe affidargli la panchina della Salernitana (ancora in attesa di scoprire se dovrà disputare o meno i playout). Alternative sono l’ex Genoa Ivan Juric e l’attuale allenatore del Frosinone Marco Baroni.