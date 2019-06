Verdi Sampdoria: perché Di Francesco lo vuole

Simone Verdi può essere uno dei nomi per rinforzare la Sampdoria. L’ex Bologna ha le caratteristiche giuste per Di Francesco

Uno dei nomi nuovi per la Sampdoria di Eusebio Di Francesco è Simone Verdi. Negli ultimi anni, il Doria è stata una squadra che – col rombo di Giampaolo – cercava soprattutto di passare al centro.

Di Francesco invece opta per un 433 in cui si cercano di sfruttare le catene laterali. Motivo per cui c’è la volontà di acquistare ali ed esterni. Simone Verdi sarebbe quindi un profilo sensato per le esigenze tattiche per l’allenatore abruzzese.