Verdi-Toro, Cairo incontrerà De Laurentiis: le ultime 

Per cercare di portare Simone Verdi in granata prima dell’inizio del ritiro, Cairo incontrerà De Laurentiis per sbloccare la trattativa

Come riportato da Tuttosport, il Presidente del Toro, Urbano Cairo, vorrebbe portare Simone Verdi in granata prima dell’inizio del ritiro per Bormio. Per tale ragione, per arrivare alla stretta di mano e alle conseguenti firme sui contratti, il patron del Toro e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, hanno in programma un summit entro la fine della settimana.

Per l’attaccante, Cairo risulta esser disposto a corrispondere una serie di bonus, da aggiungere ai 18 milioni di euro già previsti. In tal modo riducendo la forbice rispetto ai 25 milioni chiesti da De Laurentiis.