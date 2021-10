Verdone critica Mourinho: «I giocatori sono migliori di come vengono descritti»

Carlo Verdone, tifosissimo della Roma, ha criticato le parole di Mourinho e difeso i giocatori criticati

Dopo le critiche di Mourinho ad alcuni suoi giocatori in seguito alla figuraccia contro il Bodo, è intervenuto Carlo Verdone, storico tifoso della Roma. Ecco le parole dell’attore a Centrosuono Sport.

LE PAROLE – «Penso di non essermi ancora fatto un’idea precisa. Sono convinto dell’allenatore, ma credo che i giocatori siano un pochino meglio di come l’abbia descritti lui. Il 6-1 di Bodo non è giustificabile, sono un po’ frastornato da questo risultato, ci sono ancora degli svarioni in difesa anche nei titolari».