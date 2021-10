Roma, il retroscena: alla società non è piaciuta la sfuriata di Mourinho

Le ultime uscite di Mourinho verso i calciatori non sono piaciute alla proprietà della Roma. Situazione calda in casa giallorossa

Il Messaggero analizza la situazione in casa Roma. Ore bollenti dopo il pesante 6-1 subito per mano del Bodo Glimt giovedì sera, che ha poi portato ad una sfuriata, l’ennesima, di Josè Mourinho verso i calciatori a sua disposizione.

Uno sfogo, quello del tecnico portoghese, che non è piaciuto alla dirigenza giallorossa. Ci hanno poi pensato Pellegrini e Mancini a far rientrare il caso, caricando i compagni che in quel momento si sono sentiti toccati dalle parole del loro allenatore.