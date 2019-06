Veretout Milan, il viola è la priorità. Il piano per strapparlo alla Roma

Il Milan punta forte su Veretout della Fiorentina, ma la Roma è in vantaggio sul centrocampista. Ecco il piano della dirigenza rossonera

Il Milan non molla la presa: i rossoneri vogliono a tutti i costi Jordan Veretout della Fiorentina.

Il piano del Milan, come riporta Alfredo Pedullà, è chiaro: giocare d’anticipo sulla Roma, che hanno un incontro col giocatore previsto per lunedì. Il CFO Boban si muoverà in prima persona, l’obiettivo è quello di strappare il sì del giocatore facendo leva sul discorso ingaggio.