Il Napoli vuole Veretout: gli azzurri valutano l’inserimento di contropartite per convincere la Fiorentina e beffare il Milan

Il Napoli non molla la presa per Jordan Veretout. Secondo quanto affermato da Il Mattino, gli azzurri stanno cercando di inserire nella trattativa una contropartita per convincere la Fiorentina.

I nomi sono quelli di Marco Rog, Mario Rui e Adam Ounas. Più difficile la pista Inglese, dato che il Napoli lo valuta 30 milioni di euro (contro i 25 di Veretout).