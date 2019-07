Veretout Roma: come lo utilizzerà Paulo Fonseca

La Roma è vicinissima a Jordan Veretout. Il francese ha caratteristiche ideali per il centrocampo giallorosso

Se c’è una cosa che Veretout, probabile nuovo acquisto della Roma, ha dimostrato nei due anni alla Fiorentina è la duttilità. Sa giocare come interno su entrambi i lati e anche davanti alla difesa (nell’ultima stagione si è specializzato lì), con un contributo completo in tutte e due le fasi. Quando infatti agisce più avanzato, incide parecchio in zona gol.

Nel caso Fonseca proponesse un 4231 simile a quello visto in Ucraina, non è difficile immaginarsi un mediano bloccato davanti alla difesa (uno tra Diwara e Nzonzi, se dovesse rimanere) col francese più avanzato.