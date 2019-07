Veretout Roma, il francese è arrivato nella Capitale – VIDEO

Veretout Roma, il francese è arrivato nella Capitale: il centrocampista ex Fiorentina domani sosterrà le visite mediche – VIDEO

Jordan Veretout è oramai un giocatore della Roma. Il centrocampista francese è appena arrivato in città, quindi mancano davvero le ultime formalità per il suo passaggio in giallorosso.

Veretout domani sosterrà le visite mediche insieme a Diawara, in arrivo dal Napoli. Manca solo l’ufficialità quindi per Veretout alla Roma. L’arrivo del francese mette fine all’affare più chiacchierato di questo calciomercato.