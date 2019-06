Vergani complica l’affare Sensi: il giovane non vuole il Sassuolo

Edoardo Vergani, giovane che sarebbe dovuto finire al Sassuolo nell’affare Sensi, avrebbe detto no: vorrebbe un altro club

Il mercato dell’Inter cambia in seguito alla decisione di Vergani. Come spiega Tuttosport, il giovane, che sarebbe dovuto finire al Sassuolo nell’ambito dell’affare Sensi, avrebbe detto di no al club emiliano per approdare in un altro club di Serie A.

Il giovane vorrebbe infatti giocare nella Fiorentina e rifiuterebbe ogni altra destinazione. L’attaccante avrebbe infatti detto no anche alla Roma nell’ambito dell’affare Dzeko.