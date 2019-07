Verona, beata gioventù: la linea verde di mister Juric nelle prime amichevoli stagionali un segnale verso il campionato

Beata gioventù. Quella mister Juric sta schierando senza timori nelle prime amichevoli stagionali con il Verona. E che potrebbe tornare decisamente utile anche quando le partite cominceranno a valere tre punti.

Il tecnico si sta affidando con insistenza al 19enne difensore Kumnbulla, ma anche al 20enne Danzi in mezzo al campo e al 21enne Tupta in attacco. Senza dimenticare l’innesto del giovane Gunter in difesa, direttamente dal Genoa.