Verona, con la promozione in A scatta il riscatto di Marrone

Luca Marrone resterà nell’Hellas Verona. E’ scattato l’obbligo di riscatto dalla Juventus: le ultimissime notizie

Luca Marrone ancora a Verona. Il centrocampista ex Juventus proseguirà la sua carriera con l’Hellas. Il club scaligero ha centrato la promozione in Serie A dopo la vittoria in rimonta sul Cittadella ed è scattato l’obbligo di riscatto per il calciatore.

Il Verona eserciterà l’obbligo di riscatto, legato alla promozione nella massima serie, per una cifra vicina al milione di euro. Marrone prosegue la sua avventura con i gialloblù.