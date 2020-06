Verona, Di Carmine: «Il nostro obiettivo rimane la salvezza»

Le parole dell’attaccante del Verona Di Carmine dopo la doppietta segnata ieri che ha regalato la vittoria all’Hellas

Un bel modo per tornare in campo quello di Di Carmine che ieri nel match contro il Cagliari ha segnato una doppietta. Queste le parole dell’attaccante riportate da alfredopedullà.com.

«Siamo partiti per la salvezza e il nostro obiettivo rimane quello, poi vedremo. Abbiamo fatto 5 settimane importanti per preparare al meglio questa partita: il mister e il nostro preparatore atletico hanno lavorato tanto con noi e si è visto. Peccato per l’espulsione perché ci ha tagliato un po’ le gambe, giocare in 10 con questo caldo non è facile. Ci tenevo tanto a segnare. Voglio dedicare questi gol a mio padre, sarà particolarmente felice, la sua unica presenza in Serie A è stato proprio contro il Cagliari».