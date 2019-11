Verona, Juric: «Balotelli? Non è successo niente, i razzisti mi fanno schifo»

Verona, Ivan Juric nel post partita commenta i cori razzisti a Balotelli nella gara del Bentegodi: ecco le sue parole sull’episodio

Ivan Juric, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato i cori razzisti a Balotelli in Verona-Brescia: «Io non ho paura di dirlo, non ho sentito niente. Ci sono stati grandi sfottò, grandi fischi, ma niente di tutto il resto».

«A me i razzisti fanno schifo, capita spesso anche a me di subire questo tipo di offese. Ripeto: non ho sentito niente, ma non avrei problemi ad ammetterlo anche se ciò riguarda i miei tifosi».