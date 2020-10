Verona, Juric esalta Kalinic: «Se tornasse quello di Firenze…»

Ivan Juric, nella conferenza stampa verso la gara con il Genoa, ha parlato dell’acquisto di Nikola Kalinic: le sue parole

KALINIC – «Kalinic siamo andati negli ultimi due o tre giorni, gli attaccanti che cercavamo non sono arrivati: per noi è stata una grande occasione, non una pazzia. Devo ringraziare il d.s. dell’Atletico. Se torna quello dei tempi di Firenze avremo un grande giocatore, quando sta bene penso sia un giocatore di alto livello».