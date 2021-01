Verona Napoli, Lozano segna dopo 8 secondi: secondo gol più veloce della Serie A

Hirving Lozano ha trovato il gol del vantaggio del Napoli contro il Verona dopo appena 8 secondi: secondo gol più veloce della Serie A

Subito Hirving Lozano. Il Napoli ha trovato il gol che aperto le marcature contro il Verona dopo appena dieci secondi. Lancio lungo di Demme, buco di Dimarco e palla che finisce sui piedi del messicano il quale buca Silvestri.

Non si tratta, però, del gol più veloce in Serie A. Il record appartiene ancora a Rafael Leao che, contro il Sassuolo ci mise solo 6 secondi. Il gol di Lozano è sul secondo gradino del podio insieme a Poggi (gol dopo 8 secondi in Fiorentina-Piacenza 1-3), visto che la palla calciata dal messicano ha varcato la linea dopo 8 secondi.