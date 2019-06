Complice la Promozione in Serie A dell’Hellas Verona, è arrivato il riscatto obbligatorio per Di Gaudio e Ragusa

Luca Marrone non sarà il solo calciatore riscattato dall’Hellas Verona. Infatti, complice la Promozione in Serie A, è arrivato l’obbligo di riscatto anche per Antonio Di Gaudio e di Antonino Ragusa, rispettivamente da Parma e Sassuolo.

L’obbligo era previsto all’interno del contratto firmato dalla società e dal presidente Setti.