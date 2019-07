Verona, ecco Radunovic: «Vi spiego perchè ho scelto l’Hellas»

È stato presentato ufficialmente il nuovo portiere dell’Hellas Verona, Boris Radunovic. Le sue parole in conferenza stampa

PERCHÈ L’HELLAS – «Ho scelto Verona perché è la mia prima chance di giocare in Serie A dopo tre anni di B. Sono arrivato in una piazza storica e importante dove potevo arrivare già in passato, ma ci sono adesso e sono felice. La piazza in particolare è uno dei motivi della mia scelta, anche quest’anno sarà una delle più calde e questo mi fa molto piacere».

ESPERIENZA IN B – «Dopo tre anni era arrivato il momento di tornare in Serie A perché ho tanta esperienza in più, compresa quella dei recenti Europei Under 21. Mi sento bene e sono pronto»