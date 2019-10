Verratti allo scoperto, alle sfilate con la sua Jessica – VIDEO

Verratti e Jessica, la nuova coppia insieme a Parigi per le sfilate della fashion week

Ormai è ufficiale, Jessica Aidi e Marco Verratti sono una coppia. L’amore tra i due è già sbocciato da tempo ma finora hanno vissuto la loro relazione in totale riserbo. Adesso però è arrivato il momento di uscire allo scoperto e la coppia ha presenziato insieme alle sfilate parigine che si sono svolte questa settimana.

I due si sono conosciuti circa un anno fa in un ristorante in cui Jessica lavorava come cameriera prima di intraprendere la carriera di modella.