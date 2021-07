Marco Verratti celebra la vittoria e il raggiungimento della semifinale ad Euro 2020. Ecco le dichiarazioni del centrocampista

Marco Verratti ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo Belgio-Italia.

LA GARA – «Siamo felici perchè lavoriamo tanto per raggiungere questi obiettivi. Oggi il nostro obiettivo era arrivare in semifinale, incontravano una grande squadra e ci siamo giocati la partita a viso aperto. Abbiamo meritato questa vittoria. De Bruyne è un giocatore fantastico che sta dimostrando di essere uno dei più forti nel suo ruolo. Abbiamo pressato alto e non abbiamo fatto ragionare il Belgio e questo ci ha permesso di creare occasioni».

SPAGNA – «Sempre ottimisti. Abbiamo questo tipo di gioco grazie al mister. Il risultato può cambiare, è difficile decidere il risultato prima di giocarla una partita. Cercheremo di dare il massimo e vedremo dove ci porterà».