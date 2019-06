Verratti: «Mancini mi ha dato fiducia. Possiamo migliorare ancora»

Marco Verratti è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale azzurra: le parole del centrocampista

Da Coverciano Marco Verratti ha parlato in conferenza stampa. Il centrocampista ha commentato così il nuovo ciclo della Nazionale.

MANCINI – «È una grandissima scoperta, mi ha dato subito la fiducia che mi mancava, mi ha fatto sentire subito importante. Sa che nel calcio di oggi la tattica è importante, ma bisogna mettere a proprio agio tutti i giocatori a disposizione. Spero di continuare».

NAZIONALE – «Nelle ultime 5-6 partite abbiamo fatto bene, senza cambiare il modo di giocare, anche senza incontrare Nazionali tra le prime 5-6, ci servivano delle gare così per la fiducia. Il mister ha cambiato molto ma è un esperimento riuscito per ora. Possiamo migliorare ancora molto».

GRECIA – «Ad Atene non sarà semplice, giocano molto bene, abbiamo visto un bel po’ di video. È una gara difficile, c’è grande passione e ci saranno tanti tifosi, è uno stadio caldo. È una delle nostre concorrenti per arrivare primi in questo gruppo. Sarà un test importante».