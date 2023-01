Vertice in programma al Viminale nella giornata di oggi. L’obiettivo è quello di bloccare gli scontri tra i tifosi come quelli sull’A1

I disordini causati sull’A1 dagli scontri tra tifosi di Roma e Napoli devono far riflettere e prendere immediate decisioni. Per questo, come scrive il Corriere dello Sport, a mezzogiorno ci sarà un vertice al Viminale tra Abodi, Casini, Gravina, il capo della Polizia Giannini e il Ministro dell’Interno Piantedosi.

Tra i temi più caldi sul tavolo ci sono il divieto di trasferta e una maggiore severità sul Daspo. Arrivate poi ulteriori proposte per aumentare la sicurezza fuori e dentro gli stadi, tracciando i responsabili di atti vandalici anche grazie all’aiuto della tecnologia e del riconoscimento facciale. Il modo più veloce e sicuro identificare subito i responsabili e sanzionarli.