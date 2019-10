Vialli capo delegazione FIGC: «Rispondo bene alle cure, e sulla Samp…»

Gianluca Vialli nello staff azzurro: «La mia salute non condizionerà la squadra E sulla Samp dico che…»

Dopo la fumata nera per l’acquisizione della Sampdoria, Gianluca Vialli ha trovato posto in Nazionale dove sarà capo delegazione in vista di Euro2020. L’ex attaccante della Sampdoria non vede l’ora di ricominciare.

NAZIONALE – «Sono qui in veste di ambasciatore dei volontari di Euro2020, nei prossimi giorni parleremo di come allargare il mio contributo non ci sono tempistiche ma spero di essere qua il prossimo raduno della Nazionale, non da invitato ma con un ruolo definito».

MANCINI – «E’ un fratello e ci capiamo con uno sguardo: l’ho trovato sereno, consapevole e si è conquistato una autorevolezza con i comportamenti e le idee. Con lui so che siamo in buone mani per la rinascita azzurra»

SAMPDORIA – «E’ mancato l’accordo sul prezzo, non è colpa di nessuno a volte si cerca di limare fra domanda e offerta, questa volta però non è successo. Abbiamo trattato l’argomento sempre in modo molto riservato, ne sto parlando per la prima volta dopo 13 mesi. Ci dispiace che la pubblicità abbia condizionato l’umore e le prestazioni di società e squadra»

RAMMARICO – «Mi dispiace, perché a parte il tempo e le energie spese, mi ero convinto che avremmo potuto fare un buon lavoro con le persone che già operano nella Samp e a cui non viene riconosciuto merito perché se li prende tutti Ferrero. C’è una struttura efficiente a cui volevo aggiungere passione, orgoglio, coraggio e umiltà per aiutare il popolo sampdoriano e per rappresentarlo. Peccato: lo farò con la divisa della Nazionale»