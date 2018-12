L’ex attaccante di Sampdoria e Juventus Gianluca Vialli ha commentato l’esperienza della malattia al programma Rai

Gianluca Vialli è stato al centro di molti discorsi in queste ultime settimane, dopo aver rivelato la sua battaglia contro il cancro. Anche ieri, la curva della Sampdoria ha voluto dedicare cori e striscioni al suo ex campione. A “Che Tempo Che Fa“, l’ex attaccante ha parlato della sua esperienza: «Faccio fatica a dirlo ma credo che questa esperienza, di cui si farebbe volentieri a meno, mi abbia reso una persona migliore. Ti aiuta a vedere le cose in un altra prospettiva, dai più valore alle cose, alla famiglia, devi prenderti cura di te stesso. È una cosa che se viene va sfruttata per diventare persone migliori. È successo in maniera improvvisa e l’ho affrontata come quando facevo il calciatore. Mi sono dato subito degli obiettivi a lunga scadenza: non morire prima dei miei genitori e portare le mie figlie all’altare quando si sposeranno. E poi degli obiettivi a breve scadenza: l’operazione la degenza, la chemio, la radio, andare di nuovo in vacanza in Sardegna con un fisico da far vedere. I cori dei tifosi? È stato bellissimo e commovente, sono passati tanti anni ma si ricordano ancora…»