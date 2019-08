Vidal nell’affare Neymar-Barcellona: il cileno offerto al Psg

Arturo Vidal sarebbe stato offerto al Psg. Il Barcellona vorrebbe utilizzare il cileno per arrivare a Neymar. Le ultime

Nuova idea del Barcellona per arrivare a Neymar. Come riporta Le Parisien, il club blaugrana avrebbe intenzione di inserire il cartellino di Arturo Vidal nell’affare per arrivare al brasiliano. Nella proposta presentata al Psg anche Coutinho.

I francesi, al momento, vorrebbero non solo i due cartellini, ma anche un conguaglio superiore ai 60 milioni offerti dagli spagnoli. L’affare risulta dunque difficile, almeno al momento.