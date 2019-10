Vidal chiarissimo: «Inter o Juve? Voglio la Champions con il Barcellona»

Arturo Vidal pensa solo al Barcellona. Dopo aver respinto i rumors in estate che lo vedevano vicino all’Inter, il cileno rivela il suo sogno

Arturo Vidal è sempre al centro di rumors di mercato. Il cileno, quest’estate, è stato molto vicino ad un passaggio all’Inter, richiestissimo dal suo vecchio allenatore Antonio Conte che l’ha consacrato nel calcio dei grandi. Lo stesso centrocampista del Barcellona ha parlato del suo futuro.

BARCELLONA – «Io sono felice qui, sono venuto qua per vincere e per essere importante per la squadra come ho sempre fatto durante la mia carriera. Non mi pongo il problema di dover cambiare squadra a meno che la società o l’allenatore mi dicessero questo, a quel punto il discorso cambierebbe, ma non credo esista una situazione del genere. Io voglio vincere la Champions ma non dobbiamo sottovalutare anche le altre competizioni. Abbiamo i mezzi e i valori per poter vincere tutto. E’ vero, inseguo la Champions da qualche anno ed è l’obiettivo che mi sono prefissato. Sogno la finale di Istanbul e sento che questo potrà essere il nostro anno»