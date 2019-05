Vidal, confessione sul futuro: «Sì, mi piacerebbe». Il centrocampista cileno apre al trasferimento esaurita la sua esperienza al Barça

Intervistato da DirecTV, Arturo Vidal – centrocampista del Barcellona ex Juve cercato in passato dall’Inter – ha aperto a una nuova esperienza per la sua carriera.

Le sue parole: «Adoro il calcio brasiliano e un giorno mi piacerebbe giocare in quel campionato. Mi piacerebbe giocare per il Flamengo, una squadra appassionata come me. Hanno una grande folla e amano il calcio come me».