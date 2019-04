Vidal con la maglia del Boca, bufera sui social: «Non vogliamo un cileno»

Vidal scatena i social. Il cileno ha indossato una maglia che ricorda quella del Boca per uno spot

Arturo Vidal posta su Instagram una foto. Scatena il caos. Non è bastato poi tanto per scatenare l’immaginazione dei tifosi. Il centrocampista in forze al Barcellona ha posato per un servizio della Nike, indossando una divisa che ricorda i colori del Boca Juniors.

L’ex Bayern e Juventus è stato così protagonista di un vero e proprio putiferio sui social. I tifosi argentini hanno subito usato parole al veleno: «Non vogliamo un cileno al Boca, vattene in Inghilterra». Sicuramente, Vidal li accontenterà. Il cileno sta benissimo al Barcellona e non ha intenzione di cambiare casacca nel prossimo futuro.