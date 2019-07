Vieri: «Ecco cosa penso di Higuain, Icardi e Ronaldo»

Vieri parla dei temi caldi di calciomercato, soprattutto per quanto riguarda la situazione di Icardi e Higuain, con un accenno a Ronaldo

Bobo Vieri è il solito vulcano. Intervistato da Sky Sport ha parlato del mercato: «L’Inter sta cambiando, vogliono cambiare l’attacco con Lukaku e Dzeko. Nainggolan Icardi? Scelta fatta da Marotta con Conte e la società».

«Situazione Icardi e Higuain? Non si capisce perchè non tengano il Pipita a Torino, è il centravanti più completo di tutti. Ronaldo prima punta? Ronaldo non ha bisogno di nessuno».