Vieri non dimentica: «5 maggio? Ci ho pensato milioni di volte, una mazzata tremenda»

Vieri e Ronaldo ancora sconvolti dal 5 maggio della stagione 2001/02: «Mentalmente ci ha distrutto. Ci abbiamo pensato tanto»

Insieme a Ronaldo c’era anche Christian Vieri a Trento per il Festival dello Sport. I due, ex compagni di squadra all’Inter e grandi amici, hanno ricordato il 5 maggio 2002 quando i nerazzurri persero lo scudetto all’ultima giornata in favore della Juve.

«La mazzata più grande della nostra vita. Ci ho pensato milioni di volte, anche di notte, anche nell’estate scorsa alla Bobo Summer Cup, ne ho parlato con Recoba fino alle 6 di mattina. Non so cosa sia successo, eravamo una squadra che prendeva pochi goal, ma ne abbiamo presi quattro. Solo per colpa nostra, avevamo un popolo infuocato dietro di noi, ma abbiamo perso. Mentalmente la delusione ci ha distrutto»