Milan interessato a Vignato: il talentino del Chievo fa gola a molti, ma la preferenza del giocatore può favorire i rossoneri

Il Milan è interessato a Emanuel Vignato, giovane prospetto del Chievo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il giocatore attrae diversi club in Italia e non solo.

Anche il Bayern Monaco ha chiesto informazioni sul giocatore, ma Vignato avrebbe fatto sapere al suo agente Tullio Tinti di preferire la permanenza in Serie A.