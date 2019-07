Villar Perosa 2019: fissata la data della kermesse, De Ligt ci sarà. Confermato lo storico appuntamento in famiglia. Oggi arriva Romero

Che estate sarebbe senza Villar Perosa? Anche quest’anno l’avvicinamento alla stagione imminente sarà scandita dall’amichevole in famiglia che vedrà affrontarsi “Juventus A” e “Juventus B“. La tradizionale festa tutta bianconera, in programma il 14 agosto alle 17, sarà l’occasione perfetta per avvicinare squadra e tifosi in un unico nucleo pregno di senso di appartenenza juventino.

Alla kermesse non dovrebbe proprio mancare Matthijs de Ligt (tornato ad allenarsi ieri con l’Ajax), per il suo approdo in bianconero è davvero solo questione di tempo. Non ci sarà invece Cristian Romero, che oggi effettuerà le visite al J Medical, ma che poi sarà rispedito quasi immediatamente al Genoa per accumulare preziosa esperienza. Intanto, domani, inizia il ritiro alla Continassa: Maurizio Sarri è pronto a prendere in mano la Juve.