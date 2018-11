Fiorentina-Juve, la carica di Vitor Hugo: «Ecco cosa ci direbbe Astori»

Le dichiarazioni del difensore della Fiorentina, Vitor Hugo, in vista della sfida contro la Juventus di domani pomeriggio

Vitor Hugo è stato protagonista di una lunga intervista con l’edizione odierna di Tuttosport. Il difensore brasiliano della Fiorentina si è soffermato a lungo sulla prossima sfida di campionato contro la Juventus: «Conosciamo la forza e la qualità dei bianconeri e credo abbiano già ormai le mani sull’ottavo scudetto. Però anche noi siamo una buona squadra. Vero che non vinciamo da un po’ ma per fortuna la classifica non ne ha risentito, siamo sempre lì, in corsa per l’Europa. Noi continuiamo a crederci. Il 6° posto dista appena 2 punti e neppure il 4° è lontano».

Il difensore classe ’91 ritorna poi sul pensiero a Davide Astori, l’ex capitano della Fiorentina recentemente entrato nella Hall of Fame della società viola. Questo il pensiero di Vitor Hugo: «Cosa ci direbbe Astori? Di giocare col cuore. Ricordo che l’anno scorso appena uscì il calendario lui andò subito a vedere quando avremmo giocato con i bianconeri sapendo che per Firenze è una partita speciale. Cercheremo di onorarla come avrebbe voluto lui, giocando con il cuore». Infine, conclude sulle condizioni psico-fisiche della squadra di Pioli: «Non siamo in crisi Sfido chiunque a trovare una squadra, anche fra le grandi, che finora ci abbia messo sotto. Fermo restando che noi siamo i primi a voler tornare a vincere».