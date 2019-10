Viviano: «Brescia Fiorentina il mio derby. Tiferò viola»

Emiliano Viviano, portiere con un passato nel Brescia e nella Fiorentina, parla della sfida tra i due club: le sue parole

L’ex portiere di Brescia e Fiorentina Viviano si racconta a Violanews. L’estremo difensore, attualmente svincolato, ha parlato della gara tra le sue due ex squadre.

BRESCIA FIORENTINA – «È una sorta di derby per me, anche in famiglia. Io tifo Fiorentina, mia moglie Brescia e la piccola Viola, mia figlia, ancora non si sa. Comunque tiferò Fiorentina, però se dovesse perdere diciamo che sarò meno arrabbiato rispetto ad altre sconfitte, perché comunque sono molto legato a Brescia. Cellino si arrabbierà per quello che ho appena detto? Può essere, ma tanto lui sa che lo stimo tanto e che spero che il Brescia possa salvarsi e fare una bella stagione. Per me finirà 1-1, Chiesa e Balotelli».