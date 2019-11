Viviano si candida: «Magari al Bologna». E chiama Ibrahimovic

Viviano, svincolato, annuncia di voler cercare una nuova squadra dopo l’esperienza alla Spal. E scherza: «Magari ritroverò Ibrahimovic»

Emiliano Viviano è attualmente svincolato, dopo aver rescisso il contratto che lo legava con lo Sporting Lisbona. «Aspetto il primo di gennaio per poter tornare in pista. Per ora non ho ancora nessuna offerta concreta, un anno fa andai alla Spal. Intanto mi alleno con la Sampdoria, poi vedremo», ha dichiarato il portiere alla Gazzetta dello Sport.

Il legame con Sinisa Mihajlovic è forte, lo ha allenato ai tempi della Sampdoria e lo ha voluto a Lisbona: «Con Ibra e Mihajlovic ci giocherei eccome. Lo dico col massimo rispetto per chi c’è in porta. Il primo gennaio torno in pista, magari ritroverò Ibrahimovic».