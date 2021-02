Volpi chiude al calcio: «Mai Sampdoria o Genoa». Che bordata a Garrone…

Gabriele Volpi, ex presidente dello Spezia, chiude al calcio: le dichiarazioni sulla Sampdoria e il velato riferimento a Garrone

Gabriele Volpi non fa nomi. Ma quando parla di altre cessioni di club a Genova il riferimento a Edoardo Garrone e alla Sampdoria si capisce chiaro. A margine della lunga intervista al Secolo XIX, l’ormai ex presidente dello Spezia spiega i motivi dell’addio al calcio e chiude a qualsiasi speculazione su suo ingresso nella Sampdoria.

ADDIO AL CALCIO – «Per tre motivi. Primo: perché i passo il 90% del mio tempo in Africa e quando torno mi rilasso sulla mia barca e non avrei la voglia e la forza di chiudermi in un ufficio per gestire una società di calcio. Secondo: perché questa era un’occasione più unica che rara, cedere a un gruppo di piena affidabilità e solidità finanziaria, che può fare quello che abbiamo fatto noi e anche meglio. Terzo: Fiorani ha ristrutturato le nostre aziende e i nostri impegni. In Italia siamo presenti con 44 ristoranti, stiamo lavorando forte a Porto Marghera e abbiamo molti altri progetti in rapido divenire. Anche a Spezia stiamo aprendo un nuovo locale».

BORDATA – «A noi piace fare bene quello che facciamo. Se chiudiamo questo tipo di impegno, passiamo la mano a chi, ripeto, può fare come e meglio di noi. Non vogliamo fare quello che è stato fatto a Genova, e non faccio nomi».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMPNEWS24!