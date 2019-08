Walter Zenga: «Torino, Wolverhampton il peggior incrocio possibile»

L’ex giocatore e tecnico dei Wolves Walter Zenga ha parlato del possibile incontro ai playoff del Wolverhampton con il Torino

Walter Zenga conosce bene il calcio italiano e quello inglese, avendo allenato il Wolverhampton. L’ex portiere, ai microfoni di Tuttosport, ha parlato del possibile incrocio dei Wolves con il Torino.

«Per il Toro è il peggior incrocio possibile perché anche quest’anno il Wolverhampton è partito alla grande. Mazzarri conosce il calcio inglese e sa cosa fare per neutralizzare un avversario del genere. I granata giocano a memoria, arrivano da una crescita progressiva e hanno tutte le carte in regola per far male. L’avversario è difficile da battere ma non impossibile. Guai a sottovalutarli nella gara d’andata: sono la squadra meno inglese di tutte e hanno un rendimento top soprattutto in trasferta» ha dichiarato l’ex giocatore.