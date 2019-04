Mauro Icardi è tornato in campo con l’Inter dopo mesi di tensioni: il commento entusiasta ai microfoni di Tiki Taka della moglie e agente Wanda Nara

Dopo mesi di polemiche e tensioni, la settimana appena trascorsa ha segnato il ritorno in campo con la maglia dell’Inter di Mauro Icardi prima contro il Genoa e Marassi e quindi, ieri a San Siro contro l’Atalanta in due match dall’andamento molto diverso. Se nel primo l’attaccante argentino era infatti riuscito a incidere mettendo anche a segno un gol, ieri decisamente non è stata la sua giornata. Un bilancio tutto sommato positivo del suo ritorno in campo lo ha tracciato comunque ieri ai microfoni di Tiki Taka la moglie e agente Wanda Nara: «L’Atalanta era un avversario importante e l’Inter ha giocato bene: alla fine il pareggio è un risultato positivo per entrambe le squadre».

Nessuna coda polemica stavolta da parte della bionda argentina, che anzi si mostra soddisfatta del reintegro in squadra di Icardi: «Noi siamo felici, come famiglia, di vedere di nuovo Mauro fare quello che gli piace di più. Poi è tornato in campo a Genova in settimana e lo ha fatto con un gol: penso sia stata una delle sue partite più belle in assoluto».