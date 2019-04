Wanda Nara dagli studi di Tiki Taka conferma la volontà di Mauro Icardi di rimanere all’Inter, poi commenta l’enorme divario in campionato con la Juventus e le vicende bianconere

A poche ore dall’apparazione tv a Verissimo, Wanda Nara ieri sera dagli studi di Tiki Taka è tornata ad occuparsi di calcio nell’immediato post-partita di Inter-Roma. Amareggiata per il pareggio rimediato dai nerazzurri, ma che comunque li avvicina alla qualificazione in Champions League, la moglie e agente di Mauro Icardi ha affrontato più argomenti riguardanti soprattutto il futuro. «Quello con la Roma è un risultato amaro per l’Inter, l’1 a 1 non mi piace molto – ha sentenziato la Nara – . Ovviamente un pari contro la Roma però si può pure accettare, il punto ci avvicina alla Champions e credo che alla fine l’obiettivo sarà centrato».

Wanda ha ancora una volta confermato la volontà di Icardi di rimanere in nerazzurro anche in vista della prossima stagione nonostante al momento le gerarchie di Luciano Spalletti non lo vedano più tra i titolari inamovibili: «Mauro rimane all’Inter, certamente. Lautaro Martinez titolare è una scelta di Spalletti, è un suo compito scegliere la squadra migliore sempre per il bene dell’Inter». Sulla vittoria dell’ennesimo Scudetto da parte della Juventus infine: «Sarebbe emozionante avere una squadra in lotta con loro, ma il fatto che siano così lontani rende tutto più amaro. L’eliminazione bianconera dalla Champions un fallimento? Cristiano Ronaldo ha firmato per tre anni (quattro in realtà, ma tre gliene restano di contratto, ndr): vedremo solo alla fine se sarà un fallimento. Magari la vincono l’anno prossimo… Tutto quello che Ronaldo poteva fare in Champions, lo ha fatto nella partita contro l’Atletico Madrid».