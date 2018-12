Wanda Nara a Tiki-Taka: «Icardi e Lautaro devono giocare insieme, non ballare!»

L’intervento di Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, durante la puntata di Tiki-Taka: si parla di Inter, Barcellona e molto altro

La moglie e procuratrice di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha rilasciato alcune dichiarazioni come di consueto durante la puntata odierna di ‘Tiki-Taka’. Dopo le polemiche per la presenza al Superclasico, queste le dichiarazioni durante il suo intervento che verte sulla gara di domani tra Inter-Psv: «Il Barcellona non perde in casa per cinque anni, perché dovrebbe accadere domani? Se succede possiamo pensare che sia accaduto apposta. Festa di compleanno dell’altra sera? Ho festeggiato prima proprio per lasciare spazio alla partita di domani contro il Psv Eindhoven» prosegue la procuratrice del capitano nerazzurro.

Prosegue Wanda, parlando della sua presenza ieri al Santiago Bernabeu per la finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors: «Mi sono divertita, è stata una gara tranquilla. Poi ho portato fortuna al River». Si ritorna al tema della festa di compleanno di Wanda, avvenuta il giorno dopo la sconfitta con la Juve: «Icardi e Lautaro Martinez che ballavano alla mia festa di compleanno? Ma devono giocare insieme, non ballare! Le critiche sulla mia festa di compleanno? Mi ha dato fastidio che questo sia passato come il pensiero dei tifosi quando invece non è vero, i tifosi vogliono solamente che Icardi faccia gol. Lui è un buono che si sente tutto dentro».