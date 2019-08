Wanda Nara confermata da Mediaset: sarà ancora a Tiki Taka. La show-girl ancora ospite fisso nel programma condotto da Pierluigi Pardo

Dopo i rumors l’ufficialità: Wanda Nara sarà ospite fisso di Tiki Taka anche nella prossima stagione. La show-girl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi, ha rinnovato il proprio contratto con Mediaset.

Confermato in conduzione Pierluigi Pardo per la settima edizione del programma che potrà contare anche su Christian Vieri e Antonio Cassano. La prima puntata, straordinariamente in prima serata alle ore 21.20, è fissata per domenica 25 agosto su Italia 1.