Wanda Nara e Icardi: l’ultima frecciata di Marotta è una coltellata. L’ad nerazzurro non risparmia la coppia più discussa del calcio italiano

«Un allenatore e un dirigente per emergere fanno una fatica bestiale, un procuratore molto meno. In questo momento di deregulation chiunque può inventarsi agente. Il procuratore è giusto che ci sia, però andrebbe contenuto in perimetri definiti. Non concepisco i grandi esborsi agli agenti, ma spesso le società sono costrette a concederli se vogliono concludere le operazione. I più bravi? Mi trovo bene con quelli della vecchia guardia: Branchini, Tinti, Damiani, Sergio Berti e mi scuso se dimentico qualcuno».

Con queste dichiarazioni, rilasciate al settimanale Sportweek, Beppe Marotta ha voluto lanciare l’ennesima frecciata a Mauro Icardi e, in particolare, alla sua agente nonché moglie Wanda Nara.