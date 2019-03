Wanda Nara non trova il feeling con l’ambiente nerazzuro e il motivo potrebbe risalire ad un’intervista di sette anni fa: tifa Milan

Wanda Nara ha di certo attirato le antipatie verso di sè per una spiccata vena polemica, cercando di favorire suo marito, nonchè suo assistito, Mauro Icardi nella diatriba con l’Inter. L’ambiente nerazzurro, società squadra e tifosi, non la vedono certo di buon occhio e in molti pensano che rappresenti la rovina di Maurito.

La spiegazione potrebbe trovarsi in un video di sette anni fa: la showgirl argentina, ospite di un programma di Simona Ventura, intervistando l’ex marito Maxi Lopez, si lascia sfuggire che la sua squadra preferita in Italia fosse il Milan. Ennesimo polverone in arrivo?