Wanda Nara posta su Instagram l’immagine di una donna (probabilmente la sorella Zaira) con l’ex marito Maxi Lopez: gossip o capodanno in compagnia per la signora Icardi?

La storia ha fatto capolino durante la notte nelle storie su Instagram di Wanda Nara suscitando una certa curiosità: per chi pensava che il triangolo tra la showgirl argentina, il marito Mauro Icardi e l’ex Maxi Lopez fosse finito ormai da tempo, abbiamo cattive notizie. Sì, perché all’interno della storia pubblicata proprio dalla Nara, si intravederebbe chiaramente, da qualche parte (probabilmente in Argentina), l’ex marito Maxi (attualmente in forza ai brasiliani del Vasco da Gama) intento a conversare con una misteriosa moretta in abiti succinti (in realtà dovrebbe essere un costume appena coperto da un pareo). La domanda ovvia è: come mai Wanda ha mostrato sul proprio profilo una foto che, di regola, non dovrebbe interessarle in alcun modo?

Qui il mistero si infittisce ancora di più, perché la Nara oltre a postare la foto, ha infatti taggato anche la sorella, Zaira Nara! Il motivo? Sconosciuto. C’è chi avanza l’ipotesi che la donna in foto con Lopez, visibile esclusivamente di spalle, possa essere proprio la stessa Zaira (in effetti la somiglianza, alla lontana, sembrerebbe anche esserci, ma è difficile poterlo affermare così con certezza basandosi unicamente sul lato B). Che Wanda abbia pizzicato la sorellina con il suo (odiato) ex? O piuttosto, come scrivono in Argentina in queste ore, che la signora Icardi abbia trascorso il Capodanno in compagnia della sorella e dello stesso Maxi? Allora, perché quella foto, quasi rubata? Mistero!