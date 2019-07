Wanda Nara a Tiki Taka: «Dovrebbe essere confermata»

Anche il prossimo anno Wanda Nara dovrebbe essere a Tiki Taka: a farlo sapere sono i vertici di Mediaset

Wanda Nara ancora a Tiki Taka. Dopo un primo anno come opinionista nel programma di Italia 1 condotto da Pierluigi Pardo, la moglie di Mauro Icardi dovrebbe essere confermata come ospite fissa.

A spiegare che, sicuramente, l’argentina ci sarà anche il prossimo anno, sono i vertici di Mediaset, che ne hanno parlato durante la presentazione dei palinsesti per la prossima stagione. Come riporta Agi, i dirigenti hanno detto: «Dovrebbe essere confermata, stiamo trattando in queste ore ma dovremmo raggiungere un accordo».