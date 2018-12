Wanda non si sbilancia: «Rinnovo Icardi-Inter? Non ora»

Wanda Nara risponde alle domande sul rinnovo di contratto di Mauro Icardi con l’Inter, le parole della procuratrice

E’ il giorno di Roma-Inter, Wanda Nara parla ai microfoni di ‘Fuorigioco’ circa il rinnovo di Mauro Icardi. La moglie e procuratrice del capitano dell’Inter ha rilasciato un’intervista al famoso settimanale inserto della Gazzetta dello Sport. Nel corso della chiacchierata, Wanda ha parlato del rapporto tra l’Inter e Mauro Icardi, ma senza dare troppe novità sulla situazione relativa al rinnovo di contratto. Queste le sue dichiarazioni: «Litigo di più come procuratrice che come moglie, non c’è dubbio. Ma del rinnovo non è ancora il momento di parlarne, e quando dicono “Wanda ha chiesto”, “Wanda ha detto”, non è vero. Milano, comunque, resterà la nostra città anche quando e se l’Inter dovesse rinunciare a Mauro».

Nel corso della sua recente carriera da procuratrice, intanto, Wanda Nara non ha mai pensato di allargare la sua scuderia di calciatori, decidendo di lavorare e dedicarsi esclusivamente alla carriera del marito: «Se ho mai pensato di prendere la procura di un altro calciatore? No, io voglio solo Mauro. Lui è tranquillo. Non attira polemiche attorno a sè. Geloso di me? Ma no, è il mio lavoro. Quanto alle cattiverie, se non conosco una persona non mi importa cosa pensa e cosa dice».