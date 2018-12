La Roma cerca un nuovo centrocampista. I giallorossi hanno messo gli occhi su Julian Weigl, centrocampista del Borussia Dortmund

Potrebbe essere JulianWeigl il nuovo colpo di mercato della Roma. I giallorossi, sempre più in crisi dopo il pareggio beffa di Cagliari, si affacciano speranzosi al prossimo mercato di gennaio, in cerca di rinforzi. La priorità di Monchi in questo momento è quella di rinforzare il centrocampo. Il direttore sportivo è stato in viaggio nelle ultime ore e ha individuato il primo obiettivo per la mediana: Julian Weigl, classe ‘95, centrocampista appunto del Borussia Dortmund. Secondo Il Corriere dello Sport, il club romanista vuole provare a strappare il giovane talento in passato cercato dal City di Pep Guardiola, al BVB e alla concorrenza.

Ci sono stati diversi colloqui con l’entourage e con il club proprietario. Il giocatore sta giocando poco con Favre in panchina e potrebbe andare via. La Roma lo ha chiesto in prestito per 18 mesi. Il club romanista però investire su di lui, garantendosi il diritto di riscatto con una clausola di riacquisto più alta per il Dortmund. Un’idea giallorossa potrebbe portare, nel 2020 ad acquistare il calciatore per 10 milioni il giocatore lasciando al Borussia l’opzione di riprenderselo pagando 20. Nel frattempo comunque Monchi ha seguito altre opzioni: una per la prossima stagione è Sander Berge, centrale del Genk, l’altra è van de Beek dell’Ajax, l’altra porta a Herrera del Porto. Nel mirino anche Sensi del Sassuolo.