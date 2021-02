Arsene Wenger ha svelato un retroscena su Kylian Mbappé e l’Arsenal

Arsene Wenger, storico ex allenatore dell’Arsenal, in una intervista a BeIN Sports ha raccontato un retroscena su un possibile approdo in passato di Kylian Mbappé ai Gunners.

«Ero a casa sua quando era indeciso se prolungare il suo contratto con il Monaco. Sarebbe potuto venire all’Arsenal gratuitamente. Direi che ogni club può raccontare storie del genere, dal Milan al Manchester United».